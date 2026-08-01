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AGENDA · Sérignan

RENCONTRE DÉDICACE IL ÉTAIT UNE FOIS SÉRIGNAN Sérignan

vendredi 18 septembre 2026 · Sérignan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
146 avenue de la Plage
Ville
34410 Sérignan
Département
Hérault
Tarif

Sérignan

RENCONTRE DÉDICACE IL ÉTAIT UNE FOIS SÉRIGNAN

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Rencontre dédicace Il était une fois Sérignan par l’association Histoire de Sérignan.
Jean-Pierre Balza, membre de l’association Histoire de Sérignan, propose une rencontre-dédicace autour de son recueil d’histoires, d’anecdotes et d’insolites. Cette séance s’inscrit dans le cadre des Journées du patrimoine Serignan.   .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50  mediatheque@ville-serignan.fr

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English :

Book signing event for *Once Upon a Time in Sérignan* hosted by the Histoire de Sérignan association.

L’événement RENCONTRE DÉDICACE IL ÉTAIT UNE FOIS SÉRIGNAN Sérignan a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34

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