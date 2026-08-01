RENCONTRE DÉDICACE IL ÉTAIT UNE FOIS SÉRIGNAN Sérignan
vendredi 18 septembre 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
RENCONTRE DÉDICACE IL ÉTAIT UNE FOIS SÉRIGNAN
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Rencontre dédicace Il était une fois Sérignan par l’association Histoire de Sérignan.
Jean-Pierre Balza, membre de l’association Histoire de Sérignan, propose une rencontre-dédicace autour de son recueil d’histoires, d’anecdotes et d’insolites. Cette séance s’inscrit dans le cadre des Journées du patrimoine Serignan. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
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English :
Book signing event for *Once Upon a Time in Sérignan* hosted by the Histoire de Sérignan association.
L’événement RENCONTRE DÉDICACE IL ÉTAIT UNE FOIS SÉRIGNAN Sérignan a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34
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