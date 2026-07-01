Rencontre-dédicace « Il était une fois Sérignan », Médiathèque Samuel Beckett, Sérignan
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Samuel Beckett · Sérignan
Informations pratiques
Rencontre-dédicace « Il était une fois Sérignan » Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Samuel Beckett Hérault
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Rencontre avec Jean-Pierre Balza
À l’occasion de la sortie du livre « Il était une fois Sérignan : recueil d’histoires, d’anecdotes et d’insolites », venez rencontrer Jean-Pierre Balza, de l’association Histoire de Sérignan.
Un moment d’échange pour découvrir autrement l’histoire locale, entre récits, anecdotes et faits insolites.
Médiathèque Samuel Beckett 146 avenue de la plage, 34410 Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie 0467395750 https://ville-serignan.fr https://www.facebook.com/mediathequeserignan34?locale=fr_FR Un lieu pour prendre son temps, se divertir, découvrir, s’informer, partager, se rencontrer…. Parking
Rencontre avec Jean-Pierre Balza de l’association Histoire de Sérignan, à l’occasion de la sortie du livre Il était une fois Sérignan : Recueil d’histoires, d’anecdotes et d’insolites.
©mairie de Sérignan
À voir aussi à Sérignan (Hérault)
- LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE ZIA Sérignan 4 juillet 2026
- LES DIMANCHES EN’CHANTEURS Sérignan 5 juillet 2026
- BALADE EN CANOË AUX ORPELLIÈRES Sérignan 5 juillet 2026
- ATELIER VOYAGE SONORE ADULTE Sérignan 6 juillet 2026
- ATELIER YOGA ADULTE Sérignan 6 juillet 2026