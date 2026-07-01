Rencontre-dédicace « Il était une fois Sérignan », Médiathèque Samuel Beckett, Sérignan

Informations pratiques

Rencontre-dédicace « Il était une fois Sérignan » Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Samuel Beckett Hérault

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Rencontre avec Jean-Pierre Balza

À l’occasion de la sortie du livre « Il était une fois Sérignan : recueil d’histoires, d’anecdotes et d’insolites », venez rencontrer Jean-Pierre Balza, de l’association Histoire de Sérignan.

Un moment d’échange pour découvrir autrement l’histoire locale, entre récits, anecdotes et faits insolites.

Médiathèque Samuel Beckett 146 avenue de la plage, 34410 Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie 0467395750 https://ville-serignan.fr https://www.facebook.com/mediathequeserignan34?locale=fr_FR Un lieu pour prendre son temps, se divertir, découvrir, s’informer, partager, se rencontrer…. Parking

Rencontre avec Jean-Pierre Balza de l’association Histoire de Sérignan, à l’occasion de la sortie du livre Il était une fois Sérignan : Recueil d’histoires, d’anecdotes et d’insolites.

©mairie de Sérignan