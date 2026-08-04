UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sérignan

ATELIER INFORMATIQUE Sérignan

jeudi 10 septembre 2026 · Sérignan

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Adresse
146 avenue de la Plage
Ville
34410 Sérignan
Département
Hérault
Tarif

Sérignan

ATELIER INFORMATIQUE

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10 2026-09-17

Venez participer à un atelier informatique, à la médiathèque de Sérignan.
Venez participer à un atelier informatique, à la médiathèque de Sérignan.   .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50  mediatheque@ville-serignan.fr

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English :

Come join us for a computer workshop at the Sérignan Media Center.

L’événement ATELIER INFORMATIQUE Sérignan a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34

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