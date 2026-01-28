Présentation de la section vitrail de l’Institut national du patrimoine, Cité du Vitrail, Troyes

Informations pratiques

Présentation de la section vitrail de l’Institut national du patrimoine 19 et 20 septembre Cité du Vitrail Aube

Places limitées selon la jauge définie par la Cité du Vitrail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le métier de restaurateur du patrimoine, spécialité vitrail, en compagnie des élèves de l’Institut national du patrimoine ! Accueillis à la Cité du Vitrail grâce au Conseil départemental de l’Aube pour leurs travaux dirigés depuis septembre 2025, les élèves pourront vous parler du concours d’entrée à l’INP, de leur parcours, des travaux pratiques qu’ils ont menés dans l’année, de vitrail, ainsi que de la restauration de l’Arbre de Jessé de la Cathédrale de Troyes.

– Avec présence pontuelle de Flavie Serrière Vincent-Petit, restauratrice de vitraux chargée de la restauration de l’Arbre de Jessé, et Zoé Lessard-Couturier, conservatrice des monuments historiques à la DRAC Grand Est

Cité du Vitrail 31 quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 52 87 https://cite-vitrail.fr Installée au cœur de Troyes, la Cité du Vitrail propose un voyage au centre des vitraux, du Moyen Âge à nos jours, en donnant les clés pour comprendre et apprécier cet art dans toutes ses dimensions. Son exposition permanente offre plus de 60 œuvres originales à hauteur de regard, régulièrement renouvelées. Elle est aussi un lieu d’expositions temporaires, un pôle d’études et de recherches, ainsi qu’un espace pédagogique.

Visiter la Cité du Vitrail, c’est aussi découvrir son écrin historique : l’Hôtel-Dieu-le-Comte, un remarquable ensemble du XVIIIᵉ siècle, entièrement restauré. L’Apothicairerie, parmi les plus belles de France, conserve une exceptionnelle collection de pots en faïence et de boîtes pharmaceutiques en bois peint des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles. Accès handicapés moteurs : total

Découvrez le métier de restaurateur du patrimoine, spécialité vitrail, en compagnie des élèves de l’Institut national du patrimoine ! Accueillis à la Cité du Vitrail grâce au Conseil départemental de…

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