Présentation de livres Saverne
Présentation de livres Saverne mardi 10 février 2026.
Présentation de livres
12 rue des Églises Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-10 18:00:00
fin : 2026-02-10 19:00:00
Date(s) :
2026-02-10
.
12 rue des Églises Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 07 22 info.bmsaverne@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Présentation de livres Saverne a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région