Informations pratiques

Présentation de l’ouvrage La « Chronique française » du Petit Thalamus de Montpellier, par Stéphane Durand et Marc Conesa (PULM, 2025). Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque Emile Zola Hérault

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez l’ouvrage collectif « La Chronique française du Petit Thalamus de Montpellier », dirigé par Stéphane Durand et Marc Conesa (Presses universitaires de la Méditerranée – PULM, 2025), à l’occasion d’une présentation suivie d’une séance de dédicace.

Cette publication s’inscrit dans le prolongement du travail collectif dirigé par Gilda Caïti-Russo et Daniel Le Blévec autour du « Petit Thalamus de Montpellier. Les Annales occitanes » (2023). Elle offre un nouvel éclairage sur cette source majeure pour la connaissance de l’histoire médiévale de Montpellier et de son territoire.

Médiathèque Emile Zola 218 Bd. de l’Aéroport International, 34000 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 67 34 87 00 https://mediatheques.montpellier3m.fr/Default/accueil-general.aspx https://www.facebook.com/MediathequesMontpellier3M/;https://www.youtube.com/channel/UCGf1CBVTtzcGETiefLYWisg La médiathèque peut accueillir simultanément 2300 personnes et offre 1400 places assises. Accessible sur 5 niveaux, la médiathèque Émile Zola comprend notamment un Forum de l’Actualité, un Entresol Musique & Danse, un espace Jeux Vidéo, une ludothèque, une mezzanine Cinéma et l’espace Homère dédié aux personnes malvoyantes ou non-voyantes.

La Ruche des Livres propose aux partenaires éducatifs (écoles, crèches, associations…) un ensemble de ressources pédagogiques pour les enfants, de la naissance à la fin du primaire.

Des salles de travail et deux salles de rencontres et de projections complètent cette riche offre de services. Tramway : lignes 1 et 4 arrêt Place de l’Europe

Parking : Europa

Présentation de l’ouvrage collectif La « Chronique française » du Petit Thalamus de Montpellier, dirigé par Stéphane Durand et Marc Conesa (Presses universitaires de la Méditerranée – PULM, 2025) suivi…

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