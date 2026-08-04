Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027 Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet

Informations pratiques

Anglet

Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-23 20:00:00

fin : 2026-11-23

Date(s) :

2026-11-23

Une soirée inédite pendant laquelle l’équipe de la Scène nationale et des artistes invités lèvent le voile sur les spectacles du deuxième semestre, dans le format cabaret que vous connaissez et avez si chaleureusement plébiscité !

La présentation sera suivie du spectacle

Arthur la nuit

Janloup Bernard & Clarisse Bernez-Cambot Labarta

Compagnie 3B

Un spectacle immersif, surprenant et captivant ! .

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027

L’événement Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027 Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet