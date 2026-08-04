UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Anglet

Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027 Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet

lundi 23 novembre 2026 · Théâtre Quintaou / Petite salle · Anglet

Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027 Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet

Informations pratiques

Début
lundi 23 novembre 2026
Fin
lundi 23 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre Quintaou / Petite salle
Adresse
1 allée de Quintaou
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23 20:00:00
fin : 2026-11-23

Date(s) :
2026-11-23

Une soirée inédite pendant laquelle l’équipe de la Scène nationale et des artistes invités lèvent le voile sur les spectacles du deuxième semestre, dans le format cabaret que vous connaissez et avez si chaleureusement plébiscité !

La présentation sera suivie du spectacle
Arthur la nuit
Janloup Bernard & Clarisse Bernez-Cambot Labarta
Compagnie 3B

Un spectacle immersif, surprenant et captivant !   .

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027

L’événement Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027 Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet

À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)