Présentation de saison 26/27 La Paillette Rennes Jeudi 25 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine

La Paillette est heureuse de vous dévoiler en avant-première les 16 spectacles de la saison 2026-2027. Vous pourrez ensuite échanger avec toute l’équipe de La Paillette autour d’un verre.

La Paillette est heureuse de vous dévoiler en avant-première les – jeudi 25 juin à 19h au Lavoir de La Paillette. Cette soirée sera aussi l’occasion d’inaugurer le tout nouveau, tout beau parquet de la salle de danse !

À l’issue de la présentation, vous pourrez échanger avec toute l’équipe de La Paillette autour d’un verre… et la billetterie sera ouverte ! Alors, on se retrouve une dernière fois avant l’été ?

Jeu. 25 juin à 19h

Au Lavoir, 2 rue du Pré de Bris, Rennes

Ouverture billetterie : jeudi 25 juin dès 14h !

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T20:30:00.000+02:00

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https://www.la-paillette.net/saison-25-26/article/presentation-de-saison-26-27

La Paillette 2, rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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