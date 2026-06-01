Présentation de Skaer Plongée Micro Folie Scaër

Scaër

Présentation de Skaer Plongée

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Rencontrez des plongeurs expérimentés à l’occasion d’une expo-rencontre ! .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

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English :

L’événement Présentation de Skaer Plongée Scaër a été mis à jour le 2026-06-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS