Présentation de son dernier livre « Planète état d’urgence, les réponses de la durabilité » par René Longet, Espace 3DD du Grand Genève, Genève

Présentation de son dernier livre « Planète état d’urgence, les réponses de la durabilité » par René Longet Mardi 9 juin, 18h00 Espace 3DD du Grand Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

René Longet, homme politique genevois, écologiste de la première heure, auteur et ancien délégué suisse aux Sommets mondiaux du développement durable présente son dernier livre : une approche systémique de la durabilité comme réponse aux crises actuelles — énergie, biodiversité, alimentation, économie. Un regard à la fois exigeant et constructif, nourri de décennies d’engagement international.

Programme:

18h00 Accueil

18h30 Conférence « Planète état d’urgence, les réponses de la durabilité » par René Longet

19h15 Séances de questions-réponses

20h00 Pour qui le souhaite, continuation dans la convivialité en bonne compagnie lors d’un pique-nique canadien

22h00 Fin de l’évènement

L’évènement est gratuit mais l’inscription sur notre site web est oblgatoire car les places sont limitées

Espace 3DD du Grand Genève Rue David-Dufour 3 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.theshifters.ch/event/reunion-des-shifters-du-grand-geneve-rl-660/register »}] [{« link »: « https://www.theshifters.ch/event/reunion-des-shifters-du-grand-geneve-rl-660/register »}]

René Longet présente Planète état d’urgence : comment la durabilité répond aux crises là où la transition écologique bute sur des résistances. Un soir pour changer de regard.

Crédit image EPFL Press