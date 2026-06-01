Présentation de son dernier livre « Planète état d’urgence, les réponses de la durabilité » par René Longet, Espace 3DD du Grand Genève, Genève
Présentation de son dernier livre « Planète état d’urgence, les réponses de la durabilité » par René Longet, Espace 3DD du Grand Genève, Genève mardi 9 juin 2026.
Présentation de son dernier livre « Planète état d’urgence, les réponses de la durabilité » par René Longet Mardi 9 juin, 18h00 Espace 3DD du Grand Genève
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00
René Longet, homme politique genevois, écologiste de la première heure, auteur et ancien délégué suisse aux Sommets mondiaux du développement durable présente son dernier livre : une approche systémique de la durabilité comme réponse aux crises actuelles — énergie, biodiversité, alimentation, économie. Un regard à la fois exigeant et constructif, nourri de décennies d’engagement international.
Programme:
18h00 Accueil
18h30 Conférence « Planète état d’urgence, les réponses de la durabilité » par René Longet
19h15 Séances de questions-réponses
20h00 Pour qui le souhaite, continuation dans la convivialité en bonne compagnie lors d’un pique-nique canadien
22h00 Fin de l’évènement
L’évènement est gratuit mais l’inscription sur notre site web est oblgatoire car les places sont limitées
Espace 3DD du Grand Genève Rue David-Dufour 3 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.theshifters.ch/event/reunion-des-shifters-du-grand-geneve-rl-660/register »}] [{« link »: « https://www.theshifters.ch/event/reunion-des-shifters-du-grand-geneve-rl-660/register »}]
René Longet présente Planète état d’urgence : comment la durabilité répond aux crises là où la transition écologique bute sur des résistances. Un soir pour changer de regard.
Crédit image EPFL Press
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