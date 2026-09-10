Présentation des collections de la vie quotidienne pyrénéenne, Musée Salies, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Présentation des collections de la vie quotidienne pyrénéenne Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Salies Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Rendez-vous sous le péristyle du musée Salies pour une présentation des collections consacrées à la vie quotidienne dans les Pyrénées. À travers les objets donnés par Jeanne Sayous, découvrez les gestes, les savoir-faire et les modes de vie qui ont façonné les sociétés pyrénéennes d’autrefois.

Musée Salies 7 Bd Rolland Castells, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 33 79 60 45 https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/musees Le musée dispose d’un ascenseur.

RDV sous le péristyle du musée Salies. Présentation des collections de la vie quotidienne pyrénéenne données par Jeanne Sayous.

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