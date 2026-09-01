Présentation des coups de coeur littéraires de la rentrée Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Présentation des coups de coeur littéraires de la rentrée
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:30:00
fin : 2026-09-24 20:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Présentation de coups de coeur.
Cette année encore les bibliothécaires et les libraires vous présenteront leurs coups de coeur de la rentrée littéraire 2026. Encore beaucoup de titres parus et l’occasion pour vous de trouver quelques pépites.
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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
Featured Picks.
Once again this year, librarians and booksellers will present their top picks for the 2026 fall literary season. There are still plenty of new titles out, and this is your chance to discover some hidden gems.
L’événement Présentation des coups de coeur littéraires de la rentrée Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-21 par Valence Romans Tourisme
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