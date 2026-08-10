Présentation des romans de la rentrée Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz
samedi 3 octobre 2026 · Arthon-en-Retz · Chaumes-en-Retz
Informations pratiques
Chaumes-en-Retz
Présentation des romans de la rentrée
Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 10:30:00
Date(s) :
2026-10-03
C’est la rentrée, on en profite pour venir découvrir les nouveautés de la saison ! Rendez-vous à la bibliothèque du Marque-Page à Chaumes-en-Retz
Au programme à l’occasion des biblis en folie , journées nationales dédiées aux bibliothèques, la bilbliothèque vous présente ses coups de coeur de la rentrée littéraire.
Autour d’une boisson chaude, venez découvrir vos prochaines lectures !
Pratique
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Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz
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English :
It’s back-to-school time—let’s take this opportunity to come check out what’s new this season! See you at the Marque-Page Library in Chaumes-en-Retz!
L’événement Présentation des romans de la rentrée Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic
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