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Présentation des romans de la rentrée Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

samedi 3 octobre 2026 · Arthon-en-Retz · Chaumes-en-Retz

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Arthon-en-Retz
Adresse
5 rue des Écoliers
Ville
44320 Chaumes-en-Retz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Chaumes-en-Retz

Présentation des romans de la rentrée

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 10:30:00

Date(s) :
2026-10-03

C’est la rentrée, on en profite pour venir découvrir les nouveautés de la saison ! Rendez-vous à la bibliothèque du Marque-Page à Chaumes-en-Retz 
Au programme à l’occasion des biblis en folie , journées nationales dédiées aux bibliothèques, la bilbliothèque vous présente ses coups de coeur de la rentrée littéraire.

Autour d’une boisson chaude, venez découvrir vos prochaines lectures !

Pratique

réservation conseillée via le lien

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Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32  bibliotheques@chaumesenretz

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English :

It’s back-to-school time—let’s take this opportunity to come check out what’s new this season! See you at the Marque-Page Library in Chaumes-en-Retz!

L’événement Présentation des romans de la rentrée Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic

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