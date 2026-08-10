Présentation des romans de la rentrée Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

Informations pratiques

Chaumes-en-Retz

Présentation des romans de la rentrée

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 10:30:00

Date(s) :

2026-10-03

C’est la rentrée, on en profite pour venir découvrir les nouveautés de la saison ! Rendez-vous à la bibliothèque du Marque-Page à Chaumes-en-Retz

Au programme à l’occasion des biblis en folie , journées nationales dédiées aux bibliothèques, la bilbliothèque vous présente ses coups de coeur de la rentrée littéraire.

Autour d’une boisson chaude, venez découvrir vos prochaines lectures !

Pratique

réservation conseillée via le lien

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s back-to-school time—let’s take this opportunity to come check out what’s new this season! See you at the Marque-Page Library in Chaumes-en-Retz!

L’événement Présentation des romans de la rentrée Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic