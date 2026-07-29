Exposition sur les aviateurs locaux Chaumes-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Chaumes-en-Retz
Informations pratiques
Chaumes-en-Retz
Exposition sur les aviateurs locaux
Salle de l’Escale de Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Passionné(e) d’aviation et de machines volantes, venez découvrir cette exposition proposée par l’association locale Les aéroplanes de Sainte-Pazanne
Au programme
Venez découvrir cette exposition sur les aviateurs locaux, leur histoire et leurs machines.
Profitez de la présentation de 7 avions de construction amateur et de répliques.
Pratique
accès libre de 10h à 18h, le samedi et le dimanche
rendez-vous à la salle de l’Escale de Retz
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Salle de l’Escale de Retz Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 52 19 18 trichard.christian@free.fr
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English :
If you’re passionate about aviation and flying machines, come check out this exhibition organized by the local association Les Avions de Sainte-Pazanne%A0
L’événement Exposition sur les aviateurs locaux Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic
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