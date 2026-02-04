Informations pratiques

Chaumes-en-Retz

Visite des églises de Chaumes-en-Retz

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vous propose la découverte de ses églises…

Rendez-vous dans les églises de Chaumes-en-Retz pour découvrir les différentes architectures et les différents styles de chacune d’entre elle…

Le saviez-vous ?

La commune de Chaumes-en-Retz possède plusieurs venez découvrir celles de Chéméré et d’Arthon-en-Retz. L’architecture de chacune d’elle est différente. Profitez des journées du patrimoine et de leurs ouvertures au public pour venir admirer; leurs décors, leurs ouvertures, et les vitraux…

Rendez-vous le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h pour en reconnaître les différences !

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvrez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 mairie@chaumesenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, the parish of Sainte-Anne-Françoise-en-Retz invites you to discover its churches…

Visit the churches of Chaumes-en-Retz to discover the different architecture and styles of each one…

L’événement Visite des églises de Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic