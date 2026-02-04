Visite des églises de Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Chaumes-en-Retz
Informations pratiques
Chaumes-en-Retz
Visite des églises de Chaumes-en-Retz
Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vous propose la découverte de ses églises…
Rendez-vous dans les églises de Chaumes-en-Retz pour découvrir les différentes architectures et les différents styles de chacune d’entre elle…
Le saviez-vous ?
La commune de Chaumes-en-Retz possède plusieurs venez découvrir celles de Chéméré et d’Arthon-en-Retz. L’architecture de chacune d’elle est différente. Profitez des journées du patrimoine et de leurs ouvertures au public pour venir admirer; leurs décors, leurs ouvertures, et les vitraux…
Rendez-vous le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h pour en reconnaître les différences !
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.
Retrouvrez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .
Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 mairie@chaumesenretz.fr
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English :
As part of the European Heritage Days, the parish of Sainte-Anne-Françoise-en-Retz invites you to discover its churches…
Visit the churches of Chaumes-en-Retz to discover the different architecture and styles of each one…
L’événement Visite des églises de Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic
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