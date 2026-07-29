Informations pratiques

Chaumes-en-Retz

Visite nature des carrières des grandes Perrières

Rue de la bride à main Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 09:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le site des anciennes carrières des grandes Perrières. Rendez-vous à Chaumes-en-Retz

Au programme

Venez profiter de cette sortie nature avec un naturaliste sur le site des anciennes carrières pour découvrir comment la végétation a reprit ses droits dans cet espace naturel de 22 hectares.

Pratique

visite guidée proposée le samedi à 9h30

l’accès se fait par l’entrée nord de la carrière, côté Poitevinière

animation limitée à un groupe de 20 personnes

sur réservation par téléphone ou par mail auprès de la mairie de Chaumes-en-Retz

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvrez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Rue de la bride à main Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 accueil@chaumesenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of European Heritage Days, come explore the site of the former quarries at Les Grandes Perrières. See you in Chaumes-en-Retz!

L’événement Visite nature des carrières des grandes Perrières Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic