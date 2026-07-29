Visite nature des carrières des grandes Perrières Chaumes-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Chaumes-en-Retz
Informations pratiques
Chaumes-en-Retz
Visite nature des carrières des grandes Perrières
Rue de la bride à main Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 09:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le site des anciennes carrières des grandes Perrières. Rendez-vous à Chaumes-en-Retz
Au programme
Venez profiter de cette sortie nature avec un naturaliste sur le site des anciennes carrières pour découvrir comment la végétation a reprit ses droits dans cet espace naturel de 22 hectares.
Pratique
visite guidée proposée le samedi à 9h30
l’accès se fait par l’entrée nord de la carrière, côté Poitevinière
animation limitée à un groupe de 20 personnes
sur réservation par téléphone ou par mail auprès de la mairie de Chaumes-en-Retz
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.
Retrouvrez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .
Rue de la bride à main Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 accueil@chaumesenretz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of European Heritage Days, come explore the site of the former quarries at Les Grandes Perrières. See you in Chaumes-en-Retz!
L’événement Visite nature des carrières des grandes Perrières Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic
À voir aussi à Chaumes-en-Retz (Loire-Atlantique)
- Visite gratuite de la Cabane à Spiruline Chéméré Chaumes-en-Retz 29 juillet 2026
- Atelier de fabrication de savons avec Savons de Retz Arthon Chaumes-en-Retz 1 août 2026
- Visite de l’Éco Centre Route du Bignon Chaumes-en-Retz 5 août 2026
- Stages d’été multi activités Chaumes-en-Retz 24 août 2026
- Exposition sur les aviateurs locaux Chaumes-en-Retz 19 septembre 2026