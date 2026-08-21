Présentation du cabinet du Maire par Monsieur le Maire de Chalon-sur-Saône, Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Présentation du cabinet du Maire par Monsieur le Maire de Chalon-sur-Saône Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace Patrimoine du mardi 8 septembre à 10h au vendredi 18 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le maire de Chalon-sur-Saône vous présente son cabinet. La maison Gros fut construite sur une partie de la nef de l’ancienne église des Carmes. Le grand salon, actuel bureau du maire, présente un style Rocaille, caractéristique du siècle de Louis XV alors que le hall d’accueil fait référence à un Moyen Âge rêvé, avec ses stalles, remplages en pierre typique du gothique flamboyant et dessus de portes peints.

Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône 3 place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le maire de Chalon-sur-Saône vous présente son cabinet. La maison Gros fut construite sur une partie de la nef de l’ancienne église des Carmes. Le…

© Jean-Luc Petit/Ville de Chalon-sur-Saône