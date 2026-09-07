Présentation du carillon mobile des Amis du Vieux Seynod à l’ancienne Chartreuse du Reposoir. « Patrimoine en musique »., Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir

Informations pratiques

Présentation du carillon mobile des Amis du Vieux Seynod à l’ancienne Chartreuse du Reposoir. « Patrimoine en musique ». 19 et 20 septembre Chartreuse du Reposoir – Le Carmel Haute-Savoie

RDV sur le site de l’ancienne Chartreuse du Reposoir / gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une occasion unique d’admirer et d’entendre ce carillon hors du commun.

Pour les enfants et les visiteurs, ce carillon composé de 14 cloches anciennes et récentes sera présenté au Reposoir lors des Journées Européennes du Patrimoine. Ce sera l’occasion de le découvrir, de l’entendre et pourquoi pas de le faire sonner pour qui osera.

L’association des Amis du Vieux Seynod, fondée en 1984, sera heureuse d’échanger avec le public sur la belle histoire de ce carillon, sur son inestimable valeur patrimoniale, sur les caractéristiques techniques pour qu’il parvienne à réjouir l’oreille, mais encore sur les valeurs dont il est porteur aux yeux de l’association.

Ce carillon est aujourd’hui l’un des rares carillons mobiles associatifs de Haute-Savoie, mêlant patrimoine campanaire, musique et animation culturelle locale.

Sa venue au Reposoir est un petit défi, que le nombre de ses visiteurs soit grand !

SONNEZ ! VIBREZ ! JOUEZ ! CHANTEZ !

Chartreuse du Reposoir – Le Carmel 732 Route de la chartreuse, 74950 Le Reposoir, France Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450981501 http://www.lereposoir.fr/activites_ete_et_hiver/la-chartreuse-du-reposoir-le-carmel-112477 L’ancienne Chartreuse, actuel Carmel, est classée Monument Historique. A l’ombre de la Pointe Percée (2752m), elle fut fondée en 1151 par des moines chartreux.

Les bâtiments, restaurés en 1686 et 1717, abritent les anciennes cellules des moines, le grand et le petit cloître de style gothique flamboyant, l’harmonieuse chapelle (1480-1530) et les pièces communes. Après avoir, pendant des siècles défriché le sol et organisé la vie pastorale et agricole, les Chartreux quittèrent les lieux en 1901, laissant la place dès 1932 à des Carmélites.

A l’intérieur, les sœurs vous diffuseront un diaporama commenté sur leur mode de vie. Une maquette du bâtiment est également présentée. Parking gratuit

Pour les enfants et les visiteurs, ce carillon composé de 14 cloches anciennes et récentes sera présenté au Reposoir lors des Journées Européennes du Patrimoine. Ce sera l’occasion de le découvrir, …

© Georges Fumex