Présentation du court-métrage EXIT., Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

Présentation du court-métrage EXIT. Vendredi 3 avril, 20h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T20:30:00+02:00 – 2026-04-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-03T20:30:00+02:00 – 2026-04-03T22:30:00+02:00

Présentation du court-métrage EXIT

Un court métrage amateur de 18mn réalisé par une bande de copains de Toulouse et Lasserre-Pradère.

Un couple de résidents suisses, âgés et malades, a programmé sa mort assistée dans le cadre du programme Exit. Cette décision bouleverse leur fils Nicolas.

Il a besoin de soutien et organise un week-end amical à la Calade, vieille maison familiale. Ses amis l’entourent avec affection. Ils expriment leurs émotions contrastées, leurs désaccords, leur besoin de comprendre. Deux d’entre eux, Isabelle et Laurent (le meilleur ami de Nicolas), décident d’aller voir les parents pour les faire changer d’avis…

Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Projection et échange avec l’équipe du film