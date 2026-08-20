Présentation du guide bien vivre ensemble Sall’In Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Présentation du guide bien vivre ensemble

Sall’In 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Découvrez les activités du guide Bien vivre ensemble à la Sall’In le 4 novembre prochain.

Toujours mobilisée pour préserver le lien social, assurer votre bien-être au quotidien et lutter contre l’isolement et la solitude, la Ville de Cabourg veille pleinement à votre épanouissement en multipliant les initiatives tout au long de l’année.

Le guide Bien vivre ensemble à Cabourg aujourd’hui… et demain recense de nombreuses activités qui ont pour but de vous offrir des moments conviviaux à partager avec vos pairs mais aussi avec les plus jeunes, favorisant ainsi les liens intergénérationnels.

Ce programme vous propose au quotidien des actions de solidarité, des rendez-vous sportifs, des activités de loisirs créatifs, des conférences et bien d’autres moments de bien-être ou temps de rencontre.

Cette année, le guide s’ouvre à tous les cabourgeais de plus de 45 ans.

Pour participer à la présentation, vous devez être inscrit auprès du CCAS de Cabourg. .

Sall’In 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 88 88 accueil@cabourg.fr

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English : Présentation du guide bien vivre ensemble

Find out about the activities in the ‘Living Well Together’ guide at Sall’In on 4 November.

L’événement Présentation du guide bien vivre ensemble Cabourg a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Cabourg