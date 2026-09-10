Présentation du livre « Guide rennais de l’affaire Dreyfus », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes, Rennes

Informations pratiques

Présentation du livre « Guide rennais de l’affaire Dreyfus » Samedi 19 septembre, 15h00 Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Guide rennais de l’affaire Dreyfus

Les lieux et les gens

Hélard André (aut.)

Ory Pascal (préface)

Le 3 juin 1899, la Cour de Cassation renvoie Alfred Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes pour révision de son procès de 1894. Dès lors, la ville est au centre de l’attention nationale, et même universelle. Rennes, « l’endroit du monde d’où doit sortir le plus de bruit », selon le Figaro, est décrite, dessinée, photographiée, et même filmée par ce que n’appelait pas encore les médias du monde entier.

C’est l’histoire de la rencontre de Rennes et de l’Affaire que ce livre propose d’explorer, selon deux axes : les gens et les lieux. D’une notice à l’autre, le guide propose ainsi une déambulation libre, au fil de laquelle se reconstitue comme un puzzle le cours entier de l’Affaire, vue de Rennes, avec ses enjeux qui n’ont rien perdu de leur actualité. Pour le lecteur rennais comme pour tout citoyen, l’histoire locale rejoint et complète ainsi la grande Histoire.

La communauté protestante, par l’intermédiaire de plusieurs de ses membres, a joué un rôle actif dans cette partie rennaise de l’affaire.

Publié avec le soutien de Rennes métropole, la Région Bretagne et le Musée de Bretagne

Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes 22 boulevard de la Liberté, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://rennes.epudf.org/ [{« link »: « https://pur-editions.fr/product/11288/guide-rennais-de-l-affaire-dreyfus »}, {« link »: « https://www.leschampslibres.fr/au-programme/l-affaire-dreyfus-a-rennes »}]

Guide rennais de l’affaire Dreyfus

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