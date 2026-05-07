Présentation du métier de restaurateur de cadres anciens Musée des beaux-arts Rennes Samedi 23 mai, 21h00, 22h00 Ille-et-Vilaine

Jauge à 30 personnes.

Présentation du métier de restaurateur de cadres anciens avec Damien Lepage, ancien technicien d’art dans l’atelier Encadrement-Dorure du Musée du Louvre.

Présentation du métier de restaurateur de cadres anciens avec Damien Lepage, ancien technicien d’art dans l’atelier Encadrement-Dorure du Musée du Louvre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

museebeauxarts@ville-rennes.fr +33223621745

©Musée des beaux-arts



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

