Présentation du métier de restaurateur de cadres anciens, Musée des beaux-arts, Rennes

Présentation du métier de restaurateur de cadres anciens Samedi 23 mai, 21h00, 22h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine

Jauge à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Présentation du métier de restaurateur de cadres anciens avec Damien Lepage, ancien technicien d’art dans l’atelier Encadrement-Dorure du Musée du Louvre.

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne +33223621745 https://mba.rennes.fr Le musée offre un panorama de l’art depuis l’antiquité jusqu’au XXe siècle ; collection de peintures du XVIIe siècle ; cabinet de dessins du marquis de Robien

Présentation du métier de restaurateur de cadres anciens avec Damien Lepage, ancien technicien d’art dans l’atelier Encadrement-Dorure du Musée du Louvre.

© Musée des beaux-arts de Rennes