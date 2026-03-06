Présentation du PalLenn Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Présentation du PalLenn

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Découvrez le PalLenn le tout nouvel outil textile créé par les Amis du musée pour raconter des histoires autrement.

Gratuit Pour professionnels & parents Sur inscription

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation du PalLenn

L’événement Présentation du PalLenn Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden