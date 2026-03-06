Présentation du PalLenn Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Présentation du PalLenn Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé samedi 28 mars 2026.
Présentation du PalLenn
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : 2026-03-28
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Découvrez le PalLenn le tout nouvel outil textile créé par les Amis du musée pour raconter des histoires autrement.
Gratuit Pour professionnels & parents Sur inscription
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
