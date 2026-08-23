AGENDA · Guémené-Penfao
Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie) Salle annexe du Nord Guémené-Penfao
mardi 22 septembre 2026 · Salle annexe du Nord · Guémené-Penfao
Informations pratiques
Guémené-Penfao
Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie)
Salle annexe du Nord Place du Nord Guémené-Penfao Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
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Salle annexe du Nord Place du Nord Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 67 78 27 sandrine.jaminet@enr-citoyennes.fr
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English :
L’événement Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie) Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44
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