Présentation exceptionnelle d’ouvrages de la bibliothèque, Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle, Sceaux

Informations pratiques

Présentation exceptionnelle d’ouvrages de la bibliothèque 19 et 20 septembre Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Hauts-de-Seine

présentations en flux continu, tout l’après-midi, sans réservation dans la limite de 30 personnes en simultanée dans la salle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine venez découvrir le projet du futur musée du Grand Siècle, dédié à la civilisation française du XVIIe siècle.

Depuis 2021, une partie des collections est présentée au Petit Château de Sceaux. Vous y découvrirez des collections de livres anciens exceptionnellement sortis des réserves, ainsi que les coulisses du métier de bibliothécaire.

Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle 9 rue du Docteur Berger 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 07 64 33 15 89 https://museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr/ Jusqu’en 2028, date d’ouverture du musée du Grand Siècle à Saint-Cloud, celui-ci dispose d’un pavillon de préfiguration, établi dans le Petit Château du Domaine départemental de Sceaux. Le Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle est un lieu d’information sur le projet muséal, ainsi qu’un espace de présentation des collections, comprenant aussi bien une petite partie de la donation Rosenberg que les nouvelles acquisitions du musée. Accès: RER B (Station Sceaux), BUS (ligne 192 arrêt « Eglise de Sceaux », ligne 6 arrêt « Docteur Berger »), PARKINGS (Plusieurs parkings gratuits sont disponibles tout autour du Parc de Sceaux, à proximité des différentes portes d’accès au parc. Pour venir au Petit château, le parking le plus proche (payant) se situe place du général de Gaulle à Sceaux. Parking gratuit sur l’esplanade du Parc de Sceaux (avenue Claude Perrault / Avenue Le Nôtre))

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine venez découvrir le projet du futur musée du Grand Siècle, dédié à la civilisation française du XVIIe siècle.

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