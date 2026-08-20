Visite guidée de la Maison d’André Lurçat, Maison-atelier d’André Lurçat, Sceaux

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison d’André Lurçat 19 et 20 septembre Maison-atelier d’André Lurçat Hauts-de-Seine

Départs à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Andrée Lurçat, sa maison, son atelier et ses œuvres

La maison de l’architecte André Lurçat sera ouverte au public et accueillera une exposition de photographies de ses projets architecturaux ainsi que l’exposition « Lôtissements »

https://www.calameo.com/read/003784543474c4cfd4a35

Visites libres et commentées sans inscription le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2026.

Visites commentées à :

– 9h30

– 10h30

– 11h30

– 14

– 15h

– 16h

– 17h

Maison-atelier d’André Lurçat 60 rue Paul-Couderc 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« data »: {« author »: « Ville de Sceaux », « cache_age »: 86400, « description »: « 1923 AUX ORIGINES DU LOTISSEMENT DU PARC DE SCEAUX u00a9 IGN / Photothu00e8que nationale / 20 avril 1935 », « type »: « rich », « title »: « 2023 Expo Lotissement Internet Md », « thumbnail_url »: « https://i.calameoassets.com/230707140621-c9f295a980a29c0a35b8d2355692a0cc/large.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/003784543474c4cfd4a35 », « thumbnail_height »: 566, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3784543 », « thumbnail_width »: 1700, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/003784543474c4cfd4a35 »}] En 1949, André Lurçat achète une parcelle en bordure du Parc de Sceaux pour construire une maison à usage d’habitation et de lieu de travail. Un escalier central dessert à mi-étage rez-de-chaussée et premier étage. Le rez-de-chaussée réunit un vaste séjour, une cuisine ainsi que des chambres tandis qu’à l’étage, sont aménagés le bureau de l’architecte et des chambres, plus tard destinées à accueillir collaborateurs et archives. La maison est remarquable par son plan répondant aux besoins de son propriétaire ainsi que par sa sobriété. Elle a conservé ses dispositions (couleurs d’origine dans les pièces), son « mobilier immeuble », meubles posés sur des socles de béton. La maison est construite en pierre de Mériel et en béton. Elle est l’une des premières « villas » de l’après-guerre construites dans la proche banlieue.

La maison est classée au titre des monuments historiques depuis 2024.

Visite commentée