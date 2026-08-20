Visite guidée de l’hôpital Renaudin, Maison de retraite Renaudin, Sceaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôpital Renaudin Samedi 19 septembre, 14h30 Maison de retraite Renaudin Hauts-de-Seine

Sur inscription auprès de la maison du Tourisme avec audioguide. 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Au centre-ville, l’hôpital Renaudin construit en 1895 par l’architecte Jacques-Paul Lequeux attend. Désaffecté, il demeure un repère architectural du centre piétonnier et l’héritage de l’histoire d’une famille d’architectes parisiens venus à Sceaux au temps des premiers lotissements. Il témoigne de l’œuvre sociale de la Fondation Renaudin et d’une tranche de vie de la ville.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du tourisme de Sceaux :

> 01 46 61 19 03

> maisondutourisme@sceaux.fr

> https://tourisme.sceaux.fr/

Maison de retraite Renaudin 4 rue Marguerite-Renaudin 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] [{« link »: « mailto:maisondutourisme@sceaux.fr »}, {« link »: « https://tourisme.sceaux.fr/ »}]

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