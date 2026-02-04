Présentation flash : Jean Legas, portrait d’un maître boucher de Troyes, Musée d’art champenois, Troyes

Présentation flash : Jean Legas, portrait d’un maître boucher de Troyes Samedi 23 mai, 20h00, 20h30 Musée d’art champenois Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

A la découverte d’un portrait singulier représentant Jean Legas, maître boucher de Troyes. Henri III, lors de son passage à Troyes en 1586, fut si admiratif de sa barbe remarquablement longue qu’il décida de l’anoblir. Selon les historiens locaux, Legas lui avait été présenté comme un phénomène et voulant s’assurer que la barbe n’était pas un postiche, il passa la main dedans. Il accepta alors d’octroyer à Legas et ses descendants un titre de noblesse ainsi que le fermage des boucheries de Troyes.

Musée d’art champenois 4 Rue de Vauluisant, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 0325434320 https://www.musees-troyes.com/art-champenois Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance.

La peinture reflète les influences italiennes et nordiques (Assomption de la Vierge, Songe de saint Joseph).

En sculpture, toutes les tendances du siècle sont représentées : Maître de Chaource, Jacques Juliot, Dominique Florentin et François Gentil.

Le vitrail brille de ses derniers feux avec les œuvres de Linard Gontier (exposition didactique).

Nuit européenne des musées