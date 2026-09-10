Présentation L’Arbri Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Présentation L’Arbri

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 11:00:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Lancement

Un album jeunesse écrit et illustré par Séverine Duchesne, lauréate de la bourse d’auteur-illustrateur jeunesse Livre vert Le Mans 2026.

11h Aragon

Tout public .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Présentation L’Arbri Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72