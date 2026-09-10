AGENDA · Le Mans
Présentation L’Arbri Médiathèque Aragon Le Mans
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Présentation L’Arbri
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 11:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Lancement
Un album jeunesse écrit et illustré par Séverine Duchesne, lauréate de la bourse d’auteur-illustrateur jeunesse Livre vert Le Mans 2026.
11h Aragon
Tout public .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Présentation L’Arbri Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
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