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AGENDA · Le Mans

Présentation L’Arbri Médiathèque Aragon Le Mans

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Présentation L’Arbri

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 11:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Lancement
Un album jeunesse écrit et illustré par Séverine Duchesne, lauréate de la bourse d’auteur-illustrateur jeunesse Livre vert Le Mans 2026.

11h Aragon
Tout public   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Présentation L’Arbri Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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