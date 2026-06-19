Présentation musicale et théâtrale de Musica Salle de spectacle L’Ellipse Moëlan-sur-Mer samedi 27 juin 2026.

Moëlan-sur-Mer

Présentation musicale et théâtrale de Musica

Salle de spectacle L’Ellipse Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’association Musica de Moëlan se produit à l’Ellipse avec des reprises de rock, des reprises de chansons françaises et des intermèdes théâtraux.

Ouvert à tout public. .

Salle de spectacle L’Ellipse Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 66 14 78 08

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English :

L’événement Présentation musicale et théâtrale de Musica Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS