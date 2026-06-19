Présentation musicale et théâtrale de Musica Salle de spectacle L’Ellipse Moëlan-sur-Mer
Présentation musicale et théâtrale de Musica Salle de spectacle L’Ellipse Moëlan-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Présentation musicale et théâtrale de Musica
Salle de spectacle L’Ellipse Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-27
L’association Musica de Moëlan se produit à l’Ellipse avec des reprises de rock, des reprises de chansons françaises et des intermèdes théâtraux.
Ouvert à tout public. .
Salle de spectacle L’Ellipse Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 66 14 78 08
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English :
L’événement Présentation musicale et théâtrale de Musica Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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