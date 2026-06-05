Présentation Musicale Le Messie de Haendel Château de la Motte Louchy-Montfand dimanche 5 juillet 2026.

Louchy-Montfand

Présentation Musicale Le Messie de Haendel

Château de la Motte 5 Rue de la Bascule Louchy-Montfand Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le Choeur Régional d’Auvergne propose une présentation publique, faisant alterner extraits du Messie de Haendel et explications de l’œuvre. Il sera accompagné de choristes et chorales de l’Allier, qui chanteront des passages de l’œuvre préparés en amont.

.

Château de la Motte 5 Rue de la Bascule Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 31 03 contact@choeur-regional-auvergne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Choeur Régional d?Auvergne offers a public presentation, alternating excerpts from Handel?s Messiah with explanations of the work. It will be accompanied by choristers and choirs from the Allier region, who will sing passages from the work prepared in advance.

L’événement Présentation Musicale Le Messie de Haendel Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule