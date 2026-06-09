Jonction Œnologique Louchy-Montfand Cesset Montord Louchy-Montfand
Jonction Œnologique Louchy-Montfand Cesset Montord Louchy-Montfand dimanche 5 juillet 2026.
Louchy-Montfand
Jonction Œnologique Louchy-Montfand Cesset Montord
Départ depuis chacune des 3 mairies Louchy-Montfand · Cesset · Montord Louchy-Montfand Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
5 km de balade entre trois villages du vignoble de Saint-Pourçain, avec apéritif offert à l’arrivée ! Food truck sur place ou pique-nique tiré du sac. Une rando conviviale et gourmande, ouverte à tous.
.
Départ depuis chacune des 3 mairies Louchy-Montfand · Cesset · Montord Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 34 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5 km walk between three villages in the Saint-Pourçain vineyards, with aperitif on arrival! Food truck on site or picnic. A friendly, gourmet hike open to all.
L’événement Jonction Œnologique Louchy-Montfand Cesset Montord Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Louchy-Montfand (Allier)
- Randonnée guidée Louchy-Montfand Rue de l’église Louchy-Montfand 27 juin 2026
- Présentation Musicale Le Messie de Haendel Château de la Motte Louchy-Montfand 5 juillet 2026
- Animation DJ Les années 80 jusqu’à ce jour en partenariat avec le black-out Embrun Louchy-Montfand 22 juillet 2026
- Randonnée du Téléthon Louchy-Montfand 3 octobre 2026