Louchy-Montfand

Jonction Œnologique Louchy-Montfand Cesset Montord

Départ depuis chacune des 3 mairies Louchy-Montfand · Cesset · Montord Louchy-Montfand Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

5 km de balade entre trois villages du vignoble de Saint-Pourçain, avec apéritif offert à l’arrivée ! Food truck sur place ou pique-nique tiré du sac. Une rando conviviale et gourmande, ouverte à tous.

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Départ depuis chacune des 3 mairies Louchy-Montfand · Cesset · Montord Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 34 83

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English :

5 km walk between three villages in the Saint-Pourçain vineyards, with aperitif on arrival! Food truck on site or picnic. A friendly, gourmet hike open to all.

L’événement Jonction Œnologique Louchy-Montfand Cesset Montord Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule