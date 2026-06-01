Randonnée guidée Louchy-Montfand Rue de l’église Louchy-Montfand

Louchy-Montfand

Randonnée guidée Louchy-Montfand

Rue de l’église Départ Eglise Saint-Pourçain, Louchy-Montfand Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Balade courte de 4 à 5 km à la découverte d’une commune singulière au cœur du vignoble.

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Rue de l’église Départ Eglise Saint-Pourçain, Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 46 04 77 davrazia@gmail.com

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English :

Short walk of 4 to 5 km to discover a unique commune in the heart of the vineyards.

L’événement Randonnée guidée Louchy-Montfand Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule