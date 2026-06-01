Randonnée guidée Louchy-Montfand Rue de l’église Louchy-Montfand
Randonnée guidée Louchy-Montfand Rue de l’église Louchy-Montfand samedi 27 juin 2026.
Louchy-Montfand
Randonnée guidée Louchy-Montfand
Rue de l’église Départ Eglise Saint-Pourçain, Louchy-Montfand Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Balade courte de 4 à 5 km à la découverte d’une commune singulière au cœur du vignoble.
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Rue de l’église Départ Eglise Saint-Pourçain, Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 46 04 77 davrazia@gmail.com
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English :
Short walk of 4 to 5 km to discover a unique commune in the heart of the vineyards.
L’événement Randonnée guidée Louchy-Montfand Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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