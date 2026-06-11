Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Présentation publique – À la rencontre de Aliette Boyer et Axèle Huchet-Lamotte dans le cadre d’un partenariat avec TALM-Le Mans Collectif Bonus Nantes

Présentation publique – À la rencontre de Aliette Boyer et Axèle Huchet-Lamotte dans le cadre d’un partenariat avec TALM-Le Mans Collectif Bonus Nantes

Présentation publique – À la rencontre de Aliette Boyer et Axèle Huchet-Lamotte dans le cadre d’un partenariat avec TALM-Le Mans Collectif Bonus Nantes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Collectif Bonus

Adresse : 39 Rue Félix Thomas 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 17:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

La fin du séjour à Bonus approche pour Aliette Boyer et Axèle Huchet-Lamotte, les deux jeunes diplômées que nous accueillons depuis mars dans le cadre de notre partenariat avec TALM-Le Mans.C’est pourquoi les deux artistes nous invitent à visiter leur atelier sur le site de Félix Thomas. Ce sera l’occasion de découvrir ce qu’elles ont pu produire durant ces quelques mois passés à nos côtés.Ce projet s’inscrit pour TALM dans un dispositif interrégional nommé Les Affluentes qui bénéficie du financement CulturePro (ministère de la Culture) dont l’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle des diplômé·es de moins de trois ans de l’Enseignement supérieur culture.—Aliette BoyerAxèle Huchet-Lamotte

Collectif Bonus Nantes 44000

Évènements


Afficher la carte du lieu Collectif Bonus et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)