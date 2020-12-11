Présentation Sélection Premier Roman à Gorron Médiathèque Victor Hugo de Gorron Gorron
vendredi 11 décembre 2026 · Médiathèque Victor Hugo de Gorron · Gorron
Informations pratiques
Gorron
Présentation Sélection Premier Roman à Gorron
Médiathèque Victor Hugo de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 21:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Annick Ferrand de Lecture en Tête vient vous présenter la nouvelle sélection 1er Roman 2027
L’association Lecture en Tête revient vous présenter la nouvelle sélection Premier Roman 2027. L’occasion pour les lecteurs de découvrir les auteurs de demain.
Vendredi 11 décembre à 20h
Réservation conseillée au 02 43 03 31 70
Rendez-vous à la médiathèque de Gorron
Covoiturage au départ de Landivy sur réservation
Gratuit .
Médiathèque Victor Hugo de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr
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English :
Annick Ferrand from Lecture en T%EAte is here to present the new 2027 First Novel selection
L’événement Présentation Sélection Premier Roman à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme
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