Présentation Sélection Premier Roman à Gorron Médiathèque Victor Hugo de Gorron Gorron

Informations pratiques

Gorron

Présentation Sélection Premier Roman à Gorron

Médiathèque Victor Hugo de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 21:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Annick Ferrand de Lecture en Tête vient vous présenter la nouvelle sélection 1er Roman 2027

L’association Lecture en Tête revient vous présenter la nouvelle sélection Premier Roman 2027. L’occasion pour les lecteurs de découvrir les auteurs de demain.

Vendredi 11 décembre à 20h

Réservation conseillée au 02 43 03 31 70

Rendez-vous à la médiathèque de Gorron

Covoiturage au départ de Landivy sur réservation

Gratuit .

Médiathèque Victor Hugo de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

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English :

Annick Ferrand from Lecture en T%EAte is here to present the new 2027 First Novel selection

L’événement Présentation Sélection Premier Roman à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme