UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Présentation, Sept Parnassiens, Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Sept Parnassiens · Paris

Présentation, Sept Parnassiens, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Sept Parnassiens
Adresse
98 Bd du Montparnasse, Paris
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Présentation Mercredi 30 septembre, 16h15 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T16:15:00+02:00 – 2026-09-30T19:15:00+02:00
Fin : 2026-09-30T16:15:00+02:00 – 2026-09-30T19:15:00+02:00

16h30 Réal – MEMOIRE DE FILLE

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/
Présentation Sept Parnassiens Présentation

À voir aussi à Paris (Paris)