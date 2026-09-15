AGENDA · Paris
Présentation, Sept Parnassiens, Paris
mercredi 30 septembre 2026 · Sept Parnassiens · Paris
Informations pratiques
Présentation Mercredi 30 septembre, 16h15 Sept Parnassiens Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T16:15:00+02:00 – 2026-09-30T19:15:00+02:00
Fin : 2026-09-30T16:15:00+02:00 – 2026-09-30T19:15:00+02:00
16h30 Réal – MEMOIRE DE FILLE
Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/
Présentation Sept Parnassiens Présentation
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