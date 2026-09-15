Présentation, Sept Parnassiens, Paris

Informations pratiques

Présentation Mercredi 30 septembre, 16h15 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T16:15:00+02:00 – 2026-09-30T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-30T16:15:00+02:00 – 2026-09-30T19:15:00+02:00

16h30 Réal – MEMOIRE DE FILLE

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/

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