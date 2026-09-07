Présentation temporaire : photographies des Sources de la Seine, Musée archéologique, Dijon

Informations pratiques

Présentation temporaire : photographies des Sources de la Seine 19 et 20 septembre Musée archéologique Côte-d’Or

Rendez-vous dans le dortoir des Bénédictins (niveau 0)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée vous propose exceptionnellement de venir découvrir une série de photographies des fouilles successives du sanctuaire des Sources de la Seine, des années 1930 jusqu’en 2026. Cette présentation permettra au public d’observer l’évolution des vestiges du site et l’intérêt documentaire de ces clichés.

Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Ancien palais abbatial Saint-Benigne : Bâtiment en L situé à l’est du chevet de la cathédrale Saint-Bénigne comprenant une partie construite de 1767 à 1770 sur les plans de Claude Saint-Père, architecte dijonnais (très beau décor intérieur du salon et de la salle à manger) . Bâtiment inachevé : seule l’aile gauche a été réalisée et est devenue l’école des Beaux-Arts. L’aile en retour à l’est date de 1958. Construction de style néo-classique. Saisie comme bien national en 1793, l’aile du XVIIIe siècle est affecté à l’évêché jusqu’en 1905, puis à l’école des Beaux-Arts. Cellier : XIIIe siècle ; Ancien logis abbatial (ancien logis de l’intendant de Bourgogne) : XVIIe siècle, XIXe siècle

Le musée vous propose exceptionnellement de venir découvrir une série de photographies des fouilles successives du sanctuaire des Sources de la Seine, des années 1930 jusqu’en 2026. Cette permettra…

© Musée archéologique de Dijon / Henry Corot