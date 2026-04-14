Presque une discussion, Théâtre du Cyclope, Nantes

Presque une discussion 12 et 13 juin Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

Tarif unique : 8,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:15:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:45:00+02:00

Ils parlent. Ils parlent beaucoup. Ils parlent de tout, de rien, de ce qui rassure, ce qui occupe. Ils parlent pour remplir le silence. Ils parlent pour ne pas avoir peur. Ils parlent pour exister.

Presque une conversation met en scène des êtres ordinaires, fragiles, maladroits, sincères, drôles et profondément touchants. ils cherchent le lien, l’autre, une façon d’entrer en contact.

Ici, la conversation est un terrain miné. Le dialogue, une tentative. La rencontre, un combat doux.

Entre humour et vertige la pièce dépeint une société saturée de paroles mais affamée d’ échanges.

On y reconnaît nos propres silences et conversations inutiles, nos tentatives ratées et magnifiques de se rejoindre.

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}]

Une comédie tendre et lucide sur la parole, le silence et le courage fragile d’aller vers l’autre. On y rit, on s’y reconnaît, on y vacille. moisdespratiquesartistiques2026 theatre

Anaïs Hourregue