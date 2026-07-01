Press St(ART), du pinceau au pixel, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Press St(ART), du pinceau au pixel Samedi 26 septembre, 16h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Nantes Digital Week

Conférence par Diane Gouard, historienne de l’art

Avez-vous pensé que le gorille de Frémiet pouvait avoir inspiré Donkey Kong et que les mosaïques antiques avaient servi de modèle au jeu Tetris ? L’art est aussi ludique et il est facile de se laisser prendre au jeu d’œuvres cinétiques ou algorithmiques.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://agents.eservices-metropole.nantes.fr//ma-bibliotheque/bm-detail-evenement/mediatheque-luce-courville-press-start-du-pinceau-au-pixel-26092026-1600/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]

Dans le cadre de Nantes Digital Week. Conférence par Diane Gouard, historienne de l’art