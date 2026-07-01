Press St(ART), du pinceau au pixel, Médiathèque Luce Courville, Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Press St(ART), du pinceau au pixel Samedi 26 septembre, 16h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Dans le cadre de Nantes Digital Week
Conférence par Diane Gouard, historienne de l’art
Avez-vous pensé que le gorille de Frémiet pouvait avoir inspiré Donkey Kong et que les mosaïques antiques avaient servi de modèle au jeu Tetris ? L’art est aussi ludique et il est facile de se laisser prendre au jeu d’œuvres cinétiques ou algorithmiques.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://agents.eservices-metropole.nantes.fr//ma-bibliotheque/bm-detail-evenement/mediatheque-luce-courville-press-start-du-pinceau-au-pixel-26092026-1600/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]
Dans le cadre de Nantes Digital Week. Conférence par Diane Gouard, historienne de l’art
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026
- Festival théâtre 3 Petits Points !, Maison de quartier le Dix, Nantes 1 juillet 2026