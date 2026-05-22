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Pressage solidaire Partageons nos fruitiers Rue du musée Nancray

Pressage solidaire Partageons nos fruitiers Rue du musée Nancray dimanche 4 octobre 2026.

Lieu : Rue du musée

Adresse : Musée des Maisons comtoises

Ville : 25360 Nancray

Département : Doubs

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : lundi 5 octobre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Nancray

Pressage solidaire Partageons nos fruitiers

Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04 23:59:00

Date(s) :
2026-10-04

Opération Zéro gaspi !
Rejoignez nous au verger du Musée des Maisons Comtoises pour une journée de pressage de pommes. Transformez les surplus de pommes en délicieux jus frais grâce au pressoir mobile du Pressoir du Verger.

Cet événement est organisé en partenariat avec le Sybert et la Banque Alimentaire.   .

Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77  musee@maisons-comtoises.org

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English : Pressage solidaire Partageons nos fruitiers

L’événement Pressage solidaire Partageons nos fruitiers Nancray a été mis à jour le 2026-05-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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