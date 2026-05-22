Pressage solidaire Partageons nos fruitiers Rue du musée Nancray

Nancray

Pressage solidaire Partageons nos fruitiers

Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04 23:59:00

Date(s) :

2026-10-04

Opération Zéro gaspi !

Rejoignez nous au verger du Musée des Maisons Comtoises pour une journée de pressage de pommes. Transformez les surplus de pommes en délicieux jus frais grâce au pressoir mobile du Pressoir du Verger.

Cet événement est organisé en partenariat avec le Sybert et la Banque Alimentaire. .

Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org

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English : Pressage solidaire Partageons nos fruitiers

L’événement Pressage solidaire Partageons nos fruitiers Nancray a été mis à jour le 2026-05-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)