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Pressurage de pommes pour faire le cidre, Ferme écomusée – Souastre, Souastre

samedi 19 septembre 2026 · Ferme écomusée - Souastre · Souastre

Pressurage de pommes pour faire le cidre, Ferme écomusée – Souastre, Souastre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme écomusée - Souastre
Adresse
14 rue de bienvillers - souastre
Ville
62111 Souastre
Département
Pas-de-Calais

Pressurage de pommes pour faire le cidre 19 et 20 septembre Ferme écomusée – Souastre Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pressurage de pommes à l’ancienne avec dégustation gratuite. Venez découvrir l’élaboration du cidre et du vinaigre de cidre.

Ferme écomusée – Souastre 14 rue de bienvillers – souastre Souastre 62111 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Pressurage de pommes à l’ancienne avec dégustation gratuite. Venez découvrir l’élaboration du cidre et du vinaigre de cidre.

©CHOQUET

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