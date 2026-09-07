Pressurage de pommes pour faire le cidre, Ferme écomusée – Souastre, Souastre

Informations pratiques

Pressurage de pommes pour faire le cidre 19 et 20 septembre Ferme écomusée – Souastre Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pressurage de pommes à l’ancienne avec dégustation gratuite. Venez découvrir l’élaboration du cidre et du vinaigre de cidre.

Ferme écomusée – Souastre 14 rue de bienvillers – souastre Souastre 62111 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Pressurage de pommes à l’ancienne avec dégustation gratuite. Venez découvrir l’élaboration du cidre et du vinaigre de cidre.

©CHOQUET