Prêtres et religieuses au cimetière Saint-Roch : des destins spirituels croisés, par Xavier Giacomazzi, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

Prêtres et religieuses au cimetière Saint-Roch : des destins spirituels croisés, par Xavier Giacomazzi Samedi 19 septembre, 10h15 Cimetière Saint-Roch de Grenoble Isère

Places limitées – Réservation fortement conseillée – Participation financière au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

La vie religieuse a en partie façonné notre ville en laissant son empreinte dans les domaines de la santé, de l’éducation et des arts, ainsi qu’à travers les traces de couvents et édifices disparus. Partons ensemble dans les allées du cimetière à la découverte de quelques figures locales : prêtres enseignants, soldats de la Seconde Guerre mondiale, intellectuels, membres de l’Académie Delphinale et religieuses hospitalières. C’est tout un pan de l’histoire locale que nous vous proposons de découvrir.

R.V. à l’entrée principale du cimetière, rue du Souvenir

Cimetière Saint-Roch de Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 87 63 39 83 https://www.saintrochgrenoble.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 63 39 83 »}, {« type »: « email », « value »: « saint.roch.grenoble@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintrochgrenoble.fr »}] Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! » Bus n° 17 et n° 18 – Arrêt Saint-Roch (Entrée rue du Souvenir)

Tram lignes B et D – Arrêt Ile Verte (Entrée rue Aimon de Chissé)

La vie religieuse a en partie façonné notre ville en laissant son empreinte dans les domaines de la santé, de l’éducation et des arts, ainsi qu’à travers les traces de couvents et édifices disparus. …

©Asroch