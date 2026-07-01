Pretty Yende, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Pretty Yende Samedi 26 septembre, 20h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:15:00+02:00

Voix

Pretty Yende est une artiste à la voix rayonnante qui se produit dans les salles du monde entier, de New York à Milan. Capable de capturer dans la lumière de ses aigus les plus grands airs du répertoire, la soprano sud-africaine révèle sa personnalité solaire dans l’intimité d’un récital, au plus près du public. Chacune de ses venues sur la scène du Grand-Théâtre est un évènement mémorable, dont chaque spectateur garde un souvenir ému. Car Pretty Yende sait comme personne créer un lien affectif immédiat avec son public. Dans sa voix comme dans son sourire.

Programme

Airs et mélodies de Gioachino Rossini, Vicenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Claude Debussy, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini et Leonard Berstein.

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698935-pretty-yende »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-pretty-yende-83991 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Voix