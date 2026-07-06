AGENDA · Nantes99vues
Prettydollz : Céline + Evyle + Raphie Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 20:00 – 23:59
Gratuit : non Prix libre Lien d’inscription Tout public
À Nantes, Murmures offre des scènes aux artistes femmes et minorités de genre. Perc? les accompagne dans le développement de leurs projets. Prettydollz est la rencontre de ces deux approches : une soirée dédiée à trois artistes pop – Céline, Evyle et Raphie – chacune avec son univers propre.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://my.weezevent.com/prettydollz-1
Afficher la carte du lieu Trempo – La Fabrique Ile de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Balade « Aristide Briand, la loi, le temple et l’église » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 27 juillet 2026
- Atelier bulles de détente Square Georges Méliès Nantes 27 juillet 2026
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! CSC Pilotière Nantes 27 juillet 2026
- Roule ton quartier : atelier rollers ! 49 rue des sables d’olonne Nantes 27 juillet 2026
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, CSC Pilotière, Nantes 27 juillet 2026