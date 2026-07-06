Prettydollz : Céline + Evyle + Raphie Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 20:00 – 23:59

Gratuit : non Prix libre Lien d’inscription Tout public

À Nantes, Murmures offre des scènes aux artistes femmes et minorités de genre. Perc? les accompagne dans le développement de leurs projets. Prettydollz est la rencontre de ces deux approches : une soirée dédiée à trois artistes pop – Céline, Evyle et Raphie – chacune avec son univers propre.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://my.weezevent.com/prettydollz-1



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