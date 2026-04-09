Prévention des accidents domestiques et gestes de premiers secours Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 14:00 – 16:15

Gratuit : non Tarif libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l’association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l’année scolaire)Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Atelier animé par Aurore Perreul, Infirmière puéricultrice au pôle pédiatrique du Nid de St JoEt si vous vous sentiez plus sereine face aux petits et grands accidents du quotidien ??Cet atelier, animé par une infirmière puéricultrice spécialisée en accompagnement à la parentalité, vous aide à prévenir les accidents domestiques et à apprendre les gestes essentiels de premiers secours pour votre enfant de 0 à 3 ans.Un temps de pratique sur mannequin vous permet de vous entraîner concrètement et de gagner en assurance. Vous repartez avec des outils concrets pour protéger et accompagner votre enfant en toute confiance.-Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.Atelier en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/prevention-et-gestes-de-premiers-secours



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