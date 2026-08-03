Prévention Montagne Pyrénées SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Prévention Montagne Pyrénées

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

L’Office Départemental des Hautes-Pyrénées vous attend le vendredi 14 août à l’Hospice du Rioumajou pour une nouvelle journée de prévention. Cette opération est réalisée en co-animation avec les unités de secours en montagne, PGHM et CRS Pyrénées.

En matinée au RIOUMAJOU (parking du départ des randonnées) de 9h à 12h.

L’après-midi à Saint-Lary devant l’Office de tourisme de 14h à 16h30.

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SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 78 10 info@saintlary.com

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English :

The Hautes-Pyrénées Departmental Office invites you to the Hospice du Rioumajou on Friday, August 14, for another prevention day. This event is organized in collaboration with the mountain rescue units, PGHM, and CRS Pyrénées.

In the morning at RIOUMAJOU (hiking trailhead parking lot) from 9 a.m. to 12 p.m.

In the afternoon in Saint-Lary, in front of the Tourist Office, from 2:00 p.m. to 4:30 p.m.

L’événement Prévention Montagne Pyrénées Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de St Lary|CDT65