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Pride 2026 Nantes – Marche des Fiertés Nantes (Centre ville) Nantes

Pride 2026 Nantes – Marche des Fiertés Nantes (Centre ville) Nantes

Pride 2026 Nantes – Marche des Fiertés Nantes (Centre ville) Nantes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Nantes (Centre ville)

Adresse : Centre ville

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:00 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Marche militante de 14h à 17h30 dans les rues du centre ville de Nantes + Village associatif de 11h à 19h Plus d’informations à venir.

Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000
https://www.nosig.fr/page/3409401-pride-nantes-2026-site-officiel-accueil


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