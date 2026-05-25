Pride 2026 Nantes – Marche des Fiertés Nantes (Centre ville) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Marche militante de 14h à 17h30 dans les rues du centre ville de Nantes + Village associatif de 11h à 19h Plus d’informations à venir.

Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000

https://www.nosig.fr/page/3409401-pride-nantes-2026-site-officiel-accueil



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