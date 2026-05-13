Pride à l’asso Bourg L’Évêque Association du Bourg L’Evêque Rennes
Pride à l’asso Bourg L’Évêque Association du Bourg L’Evêque Rennes samedi 20 juin 2026.
Pride à l’asso Bourg L’Évêque Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 20 juin, 18h00 GRATUIT
L’association du Bourg L’Evêque célèbre la PRIDE ! À cette occasion, on vous offre un concert de chorale avec La Voix Libre et un Talent Show.
**L’association du Bourg L’Evêque célèbre la PRIDE !**
À cette occasion, on vous offre un concert de chorale avec La Voix Libre et une Talent Show.
Au progamme :
* 18h-19h : Chorale avec La Voix Libre
* 19h : Talent Show // **NOUS RECHERONS DONC DES TALENTS !**
Toute personne peut proposer une prestation de moins de 6 minutes sur scène (musique, humour, témoignage, danse etc.)
**Inscription au Talent Show :** [**https://forms.gle/prkHKv4BcxxE7wAd6**](https://forms.gle/prkHKv4BcxxE7wAd6)
RESTAURATION RAPIDE ET BUVETTE SUR PLACE
COUR DE L’ASSOCIATION & SALLE POLYVALENTE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T22:00:00.000+02:00
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https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27
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