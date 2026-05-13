PRIDE à l’association du Bourg L’Evêque Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 20 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

GRATUIT

L’association du Bourg L’Evêque célèbre la PRIDE, le samedi 20 juin à partir de 18h. Au programme à 18h Chorale spéciale PRIDE avec la Voix Libre et à 19h un Talent Show ouvert à tous les talents !

L’association du Bourg L’Evêque fête la PRIDE, le samedi 20 juin à partir de 18h.

* 18h Chorale spéciale PRIDE avec la Voix Libre

* 19h un Talent Show ouvert à tous les talents !

Toute personne peut proposer une prestation de moins de 6 minutes sur scène (musique, humour, témoignage, danse etc.), pour s’inscrire, c’est via [**ce lien**](https://forms.gle/74BKYCeztu5QLTyQ8)

* RESTAURATION RAPIDE ET BUVETTE SUR PLACE

* COUR DE L’ASSOCIATION & SALLE POLYVALENTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T23:00:00.000+02:00

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https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27



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