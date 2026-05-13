PRIDE à l’association du Bourg L’Evêque Association du Bourg L’Evêque Rennes
PRIDE à l’association du Bourg L’Evêque Association du Bourg L’Evêque Rennes samedi 20 juin 2026.
PRIDE à l’association du Bourg L’Evêque Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 20 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine
GRATUIT
L’association du Bourg L’Evêque célèbre la PRIDE, le samedi 20 juin à partir de 18h. Au programme à 18h Chorale spéciale PRIDE avec la Voix Libre et à 19h un Talent Show ouvert à tous les talents !
L’association du Bourg L’Evêque fête la PRIDE, le samedi 20 juin à partir de 18h.
* 18h Chorale spéciale PRIDE avec la Voix Libre
* 19h un Talent Show ouvert à tous les talents !
Toute personne peut proposer une prestation de moins de 6 minutes sur scène (musique, humour, témoignage, danse etc.), pour s’inscrire, c’est via [**ce lien**](https://forms.gle/74BKYCeztu5QLTyQ8)
* RESTAURATION RAPIDE ET BUVETTE SUR PLACE
* COUR DE L’ASSOCIATION & SALLE POLYVALENTE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T23:00:00.000+02:00
1
https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- LA THERAPIE DE LA CONNERIE COMEDIE DE RENNES Rennes 14 mai 2026
- Battle Afro – All style on Afro Musics Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 14 mai 2026
- Battle Afro – All style on Afro Musics, Théâtre du Vieux Saint-Étienne, Rennes 14 mai 2026
- Fête de la Redadeg, salle de la Cité, Rennes 14 mai 2026
- Bretagne Autour du Monde 2026, Bâyiment à Modeler (BAM), Rennes 15 mai 2026